Він звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.

Нещодавно з'явилися чутки про розлучення турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу з його другою дружиною Лілією. Пара видалила спільні фотографії в соцмережах, а Лілія навіть відписалася від чоловіка в Instagram.

Це викликало багато питань у шанувальників пари. Тому вони почали "штормити" Мурата в діректі. У підсумку він не витримав такого напору і вирішив прокоментувати ситуацію.

Налчаджиоглу утримався від пояснень з приводу розлучення, проте додав, що ніколи публічно не обговорював своє особисте життя і не планує цього робити надалі.

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"Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити питання щодо особистого життя. Я завжди вибирав мовчання і зараз вибираю мовчати. Я не людина шоу-бізнесу або соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою сім'ю", – звернувся до шанувальників Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджіоглу - останні новини

Останнім часом Мурат перебував у Туреччині. Відомо, що він переніс операцію. На щастя, все пройшло добре. Він уже повернувся в Україну.

В цей же час з'явилися чутки про його розлучення з дружиною. Ні Налчаджіоглу, ні Лілія офіційно не підтвердили цю інформацію. Однак судячи з їхньої поведінки в мережі, у пари дійсно виник серйозний конфлікт.

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