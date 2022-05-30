Угорський прем'єр вказав, що обмеження не повинні негативно позначитися на безпеці країни

Угорщина готова підтримати ембарго на російську нафту, якщо Європейський союз виключить з-під їх дії трубопроводи. Будапешт вимагає гарантію постачання нафти навіть при "нещасному випадку".

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС.

"Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій – УНІАН) - це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре", - заявив Орбан.

За його словами, Будапешт готовий підтримати шостий пакет санкцій, якщо в ньому не буде "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичну безпеку".

"Станом на зараз немає ніякого компромісу. Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС - УНІАН), тут немає домовленості", - зазначив Угорський прем'єр.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо російської нафти загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ, щоб дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

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