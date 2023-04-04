Туриченко зрадив Україну і залишився жити в Росії.

Український телеведучий Слава Дьомін, посилаючись на слова свого джерела, розповів, що соліст російського гурту "Іванушки-International" Кирило Туриченко отримав російське громадянство.

Таку заяву він зробив у програмі "Слава ПРО". Варто відзначити, що Туриченко народився в Одесі і навіть зустрічався зі співачкою Тіною Кароль, однак якщо вона всіляко підтримує Україну і збирає гроші на благодійних концертах, то він перейшов на бік зла.

Туриченко зараз будує сольну кар'єру в Росії і мовчить про повномасштабне вторгнення.

"Ми були дуже добре знайомі. Нещодавно я подумав, де Кирило і чим він займається. Виявляється, зараз Туриченко продовжує співати в групі "Іванушки-International", а ще будує сольну кар'єру. Де? Правильно! Там. Один з наших спільних знайомих розповів, що Туриченко навіть змінив громадянство на російське, але поки офіційного підтвердження цьому немає", – поділився Дьомін.

Позиція Туриченка щодо війни в Україні

Через кілька днів після вторгнення він сказав, що турбується за своїх рідних з Одеси, проте в його повідомленні не було чіткого заклику зупинити велику війну.

Через кілька місяців він, ймовірно, забув про своїх близьких і продовжив виступати в країні-агресора.

Крім того, він часто їздить за кордон на відпочинок, поки Росія бомбить його рідну Україну.

Нагадаємо, Меладзе "спіймали" в Куршевелі і запитали про Україну.

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