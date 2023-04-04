Артист побоявся відкрито говорити про війну.

Російський співак Валерій Меладзе зараз відпочиває в Куршевелі. Під час відпочинку його "спіймали" журналісти видання "Українська правда" і запитали у нього про війну в Україні.

"Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?" - поцікавився у Меладзе журналіст.

Однак артист побоявся говорити щось на камеру. Але журналіст не зупинився і продовжив питати у Меладзе про його позицію. У цей момент Валерій Шотович покликав його подалі від камер зі словами: "Ходімо, я вам все розповім".

Журналіст пішов за ним, але оператори продовжували їх знімати. У цей час старший син співака Костянтин спробував закрити батька від камер, а дружина Меладзе - Альбіна Джанабаєва - спробувала відвести його від журналістів, також прикриваючи собою.

Цікаво, що в Куршевелі була і дружина заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Світлана Іванова прогулювалася Куршевелем в штанях, кофті і шубі. Також вона була з сумочкою Hermes, вартість якої стартує від 8 тисяч доларів (понад 294 тисяч гривень).

Позиція Валерія Меладзе щодо війни в Україні

У перший день повномасштабної війни Меладзе засудив кровопролиття в Україні і закликав до миру, проте зовсім скоро він змінив свою позицію, продовживши виступати в країні-агресора.

Пізніше він з'явився на одному з корпоративів в Дубаї, де тихо сказав: "Героям слава!" Після цього росіяни закликали позбавити його громадянства. Однак і цього разу боягузливий артист викрутився. Він заявив, що любить і українців, і росіян, тому не хоче нікого з них ненавидіти. Цього разу Меладзе пробачили в РФ.

Однак поки його концерти в країні-агресора не передбачаються.

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