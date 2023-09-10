Чоловік проявив турботу по відношенню до неї.

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука - Христина Горняк - поділилася з шанувальниками несподіваною новиною. Вона розповіла, що в її житті з'явився колишній коханий, з яким вона зустрічалася після розлучення з чоловіком.

За її словами, екс-бойфренд написав їй, що спілкувався з лікарем щодо її стану здоров'я і уточнював, чи записалася вона на операцію з видалення нирки.

"Мені написав мій клубочок, що був у мого лікаря і той сказав, що я не записалася на операцію, хоча планувала вже. Сказав записатися, що він поїде зі мною. Ну і після того моє серце стало ще сильніше сумувати. Буває так, коли і разом складно, і відпустити теж", – поділилася Горняк.

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Вона додала, що турбота - це головний прояв кохання. Крім того, така підтримка чоловіка допомогла Христині зважитися на операцію, бо вона тепер знає, що вона не одна.

"Я менше боялася йти на операцію, тому що знала, що він буде поруч, підтримає. І навіть коли ми не разом, він запитав у лікаря про мене... Приємно", - написала Христина.

Нагадаємо, раніше Христина Горняк розповіла про проблеми зі здоров'ям. Лікарі сказали, що їй потрібно видалити нирку.

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