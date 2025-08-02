Жінка постала не з класичним каре, а обрала ще більш коротку довжину волосся.

Ексдружина мера Києва Віталія Кличка – модель Наталія Єгорова – приголомшила раптовою зміною іміджу.

У своєму мікроблозі в Instagram 51-річна Єгорова похизувалася новою зачіскою. Жінка попрощалася з традиційним каре та зробила вибір на користь ще коротшої довжини волосся. На кадрах Єгорова позує у чорній сукні, чобітках та із сумкою.

Наталія зізналася, що наважилася на зміну зовнішності завдяки внутрішній трансформації.

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"Іноді просто відчуваєш, що настав час для сміливого кроку. Кардинальна зміна стилю, зміна енергії, мій новий етап життя. Від класичної елегантності до зухвалості й грайливості — це те, чого я хотіла зараз найбільше", — написала Наталія.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року стало відомо, що Кличко розлучається з дружиною після 25 років шлюбу. Він сказав, що на їхні стосунки вплинула відстань. Єгорова вже багато років живе в Німеччині, а Кличко - в Україні.

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