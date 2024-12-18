Ексдружина Кличка повідомила, що чекає зустрічі на свята й зі своїми двома іншими дітьми.

24-річний син київського мера Віталія Кличка Єгор-Даніель закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук.

Ексдружина Кличка Наталія Єгорова привітала старшого сина із закінченням навчального закладу та поділилась кадрами з випуску в Instagram.

Варто зазначити, що аби привітати свого первістка вона особисто приїхала до Лондона, хоча останні роки проживала в Німеччині. На оприлюдених фото випускник позує у конфедератці та діловому костюмі, а також показує документ про європейську освіту.

"Неймовірно горда мама. Найголовніше для мене - щоб ти був щасливим на тому шляху, який ти обрав", - додала Єгорова.

Ексдружина Кличка повідомила, що чекає зустрічі на свята й зі своїми двома іншими дітьми.

Також Єгорова поділилася кадрами сина разом із невідомою дівчиною, зафільмувавши їх зі спини.

Стосунки Кличка та Єгорової

Наталія Єгорова вийшла заміж за Віталія Кличка 26 квітня 1996 року. У минулому Наталія спортсменка, займалася гімнастикою і синхронним плаванням, фотомодель, співачка. Зараз вона живе в Гамбурзі.

У Єгорової і Кличка троє спільних дітей - Єгор-Деніел (ім'я вибрано на честь дівочого прізвища матері), Єлизавета-Вікторія (дочка названа Вікторією у зв'язку з перемогою Кличка в бою в день народження дитини) і Максим-Олександр (названий на честь німецького боксера Макса Шмеллінга).

У серпні 2022 року стало відомо про розлучення Кличко і Єгорової. Сам мер Києва каже, що їхні стосунки не витримали відстані. Тому розлучення було логічним закінченням їхнього шлюбу.

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