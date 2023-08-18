Кулінар розповів, що наважився на те, про що давно думав.

Відомий кулінар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво вперше розповів, навіщо він поголив голову. Нещодавно він шокував фанів раптовими змінами - блогера підстригли майже "під нуль".

Як виявилося, на це кулінар пішов заради операції. Хіменес-Браво довго про це думав. Річ у тому, що ведучий переймається через втрату волосся. Його батько та брат рано полисіли, а нині він помітив, що на його потилиці з'явилися лисини.

"Це з дитинства думав, що це негарно. Що цього треба соромитися", - зізнався Хіменес-Браво.

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Тому кулінар вирішив записатися на операцію, під час якої йому зроблять пересадку волосся. Раніше Хіменес-Браво скептично відносився до подібних процедур, адже у його батька є негативний досвід. Втім, нині ведучий знайшов клініку, якій наважився довіритися.

Коли саме відбудеться операція - Хіменес-Браво поки що не повідомив. Проте він вже зазначив, що дарма боявся стати лисим. Коли його поголили майже "під нуль", він зрозумів, що це має доволі гарний вигляд.

Нагадаємо, фани нову зачіску Хіменеса-Браво оцінили по-різному. Одні зазначили, що кулінар став ще більш привабливим. А знайшлися й такі коментатори, які почали вигадувати про ведучого жарти.

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