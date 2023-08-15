У мережі жартують, що нині кулінар готується до зйомок нового "Форсажу".

Відомий кулінар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво спантеличив фанів. Довгий час він носив стильну зачіску, а нині раптово вирішив змінити імідж.

Так, Хіменес-Браво розмістив на своїй сторінці в Instagram нові відео, у яких він майже "під нуль" поголив волосся. Сам кулінар помітно нервував. Він з нетерпінням чекав на результат свого експерименту та здивовано дивився у дзеркало, коли побачив, яким він став.

Нова зачіска Хіменеса-Браво розділила його фанів на два "табори". Перші пишуть, що ведучому набагато краще з поголеним волоссям. Такі коментатори зазначили:

"Екторе, дуже вам личить, схожі на Залужного!"

"Ви красень з будь-якою зачіскою"

"Екторе, ви красунчик, бо колумбійський українець, справжній патріот".

Інші ж коментатори вважають, що Хіменесу-Браво не потрібно було стригтися. Вони жартують та вимагають, аби кулінар "повернув усе, як було". Такі коментатори пишуть:

"Ні, тобі не личить... Вибач, друже... З волоссям було краще та мав молодший вигляд! Це правда! Ще раз вибач"

"Що ви наробили? Мені аж сумно стало!"

"Готуєтеся до зйомок нового "Форсажу"?".

Сам Хіменес-Браво, судячи з його подальшої реакції на відео, усе ж залишився задоволеним. Він звикає до нової зачіски та навіть жартує, що нині він "сексі".

Нова зачіска Хімінеса-Браво - відео

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Хіменес-Браво отримав почесну нагороду від Залужного. Він виступає проти путінської агресії та підтримує нашу країну. Тому кулінар вивчає українську та показує, як йому дається нова мова.

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