Відомий кулінар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво спантеличив фанів. Довгий час він носив стильну зачіску, а нині раптово вирішив змінити імідж.
Так, Хіменес-Браво розмістив на своїй сторінці в Instagram нові відео, у яких він майже "під нуль" поголив волосся. Сам кулінар помітно нервував. Він з нетерпінням чекав на результат свого експерименту та здивовано дивився у дзеркало, коли побачив, яким він став.
Нова зачіска Хіменеса-Браво розділила його фанів на два "табори". Перші пишуть, що ведучому набагато краще з поголеним волоссям. Такі коментатори зазначили:
- "Екторе, дуже вам личить, схожі на Залужного!"
- "Ви красень з будь-якою зачіскою"
- "Екторе, ви красунчик, бо колумбійський українець, справжній патріот".
Інші ж коментатори вважають, що Хіменесу-Браво не потрібно було стригтися. Вони жартують та вимагають, аби кулінар "повернув усе, як було". Такі коментатори пишуть:
- "Ні, тобі не личить... Вибач, друже... З волоссям було краще та мав молодший вигляд! Це правда! Ще раз вибач"
- "Що ви наробили? Мені аж сумно стало!"
- "Готуєтеся до зйомок нового "Форсажу"?".
Сам Хіменес-Браво, судячи з його подальшої реакції на відео, усе ж залишився задоволеним. Він звикає до нової зачіски та навіть жартує, що нині він "сексі".
Нова зачіска Хімінеса-Браво - відео
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Хіменес-Браво отримав почесну нагороду від Залужного. Він виступає проти путінської агресії та підтримує нашу країну. Тому кулінар вивчає українську та показує, як йому дається нова мова.