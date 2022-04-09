Шеф-кухар допускає, що бізнес після війни в Україні доведеться відновлювати з нуля.

Хіменес-Браво заявив, що має певні побоювання на рахунок того, що його справу доведеться починати практично з нуля. Визнає - в 50 років це складніше робити, ніж в 20, проте готовий до всіх труднощів, аби закінчилася війна.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Звичайно, в 50 років це складніше зробити, ніж в 20, але це не лякає. Зараз одне бажання, щоб це все скоріше закінчилося і Україна почала відновлюватися", - поділився шеф.

"Один мій друг з колишньої Югославії сказав, що зараз Україні дуже важливо продовжувати розвивати бізнес, крутитися, продовжувати експорт і торгівлю. Після війни це істотно допоможе її економіці, допоможе піднятися на новий рівень. Незважаючи на війну, людям все одно хочеться отримувати якісь приємні емоції, тому ми і зважилися на цю велику подію і відкрили ресторан для гостей",-резюмував кулінар і телеведучий.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво перевів всі свої ресторани на волонтерську діяльність-працівники щодня готують більше двох з половиною тисяч обідів для військовослужбовців і переселенців.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво заявив, що якщо буде необхідність брати в руки зброю і йти воювати за Україну, то він готовий.

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