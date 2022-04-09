Уродженець Колумбії живе в Україні вже більше 10 років, і за цей час країна стала йому рідною.

Ектор Хіменес-Браво заявив, що якщо буде необхідність брати в руки зброю і йти воювати за Україну, то він готовий.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Це час, коли перевіряються люди і нації. Зараз потрібно об'єднуватися і боротися, і якщо для цього доведеться брати в руки зброю, то я готовий до цього", - сказав кулінар.

Хіменес-Браво поділився, що коли в Україну повномасштабно вторглася Росія, він якраз поїхав у відпустку в Колумбію. Але після цих новин не зміг спокійно залишатися там і вилетів до Польщі, щоб бути якомога ближче і підтримувати українців.

"Це був вечір п'ятниці, я йшов вулицями і не розумів, як люди навколо можуть веселитися і танцювати? Тому я вирішив поїхати до Польщі. Ця країна дуже схожа на Україну, там багато українців і багато кому потрібна була допомога", -сказав шеф-кухар.

Зазначимо, що на період війни Ресторани Ектора Хіменес-Браво допомагають військовим, тероборонівцям і біженцям гарячими обідами.

Нагадаємо, режисер "Орла і Решки" Синельников показав свій будинок в Бучі до і після обстрілу.

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