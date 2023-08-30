Кулінар не приховує, що його серце вже зайнято, втім тримає ім'я обраниці у секреті.

Відомий кулінар та телеведучий Ектор Хіменес-Браво розповів про свою обраницю. Він інтригував фанів спільними фото з дівчиною, проте не поспішав ділитися подробицями. Нині ж він відверто розповів, де нині знаходиться його обраниця, а також як вони познайомилися.

"Вона й зараз у Варшаві. Деякий час була в Україні, а три місяці тому поїхала назад. Я також часто їжджу до неї. У Польщі зараз живе її мама, яка під час війни важко захворіла, довго була в лікарні. У нас дуже сильний зв'язок, тому проблем жодних нема. Сподіваюся, наступного місяця зможу поїхати до неї. А зараз ми постійно на зв'язку. Думаю, одного дня ми заблокуємо телеграм, бо там стільки фото, відео, текстів. Не буває й години, щоб ми не написали одне одному. І не тому, що не довіряємо. Просто дуже переживаємо", - розповів Хіменес-Браво в інтерв'ю 24 каналу.

За словами кулінара, він обережно говорить про стосунки, але дуже щасливий. Він познайомився зі своєю коханою випадково, на вечірці.

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"Нас познайомила подруга – дизайнерка з України. Вона любить організовувати в себе вдома вечірки й одного разу там була моя кохана. Я спитав тоді: "А чому я раніше ніколи її тут не бачив?". Кохана часто була зайнята, не могла ніяк прийти. Дякувати Богу, ми зустріли одне одного й тепер не відпускаємо. Я взагалі дуже обережно ставлюсь до стосунків, але щасливий, що вдалося відшукати свою людину", - пояснив ведучий.

Хіменес-Браво також розповів, чим його підкорила дівчина. Вона, як і він, любить спонтанність. Кулінар вже зізнався їй у коханні та почув такі ж слова у відповідь.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Хіменес-Браво перенесе операцію, суддя "МастерШефу" вже детально про усе розповів.

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