У першої леді погіршився зір.

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю німецькому виданню Zeit Magazin, в якому розповіла про те, що війна так чи інакше вплинула на кожного українця, в тому числі і на неї.

Дружина президента зізналася, що давно ходить до психолога, а нещодавно лікарі діагностували у неї погіршення зору.

"Цей постійний тиск робить усіх у нашій країні психічно та фізично хворими. Так, я теж лікуюся, отримую психологічну допомогу. Я не думаю, що повинна це приховувати. Нещодавно я ходила до лікаря, який діагностував поганий зір. З глузду з'їхати, мені зараз 45 років, і у мене ніколи не було проблем з очима", - відверто зізналася Зеленська.

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Проблеми із зором, як вважає перша леді, пов'язані з тим, що вона постійно "сидить" в телефоні і моніторить новини. До того ж, за її словами, майже рік українці живуть то в підвалах, то з відключенням електроенергії. Це теж негативно впливає на здоров'я.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська ніжно привітала чоловіка з 45-річчям.

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