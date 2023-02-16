Відомий шеф-кухар поділився своїми враженнями від роботи з дружиною президента.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який брав участь у реформуванні шкільного харчування для українських дітей, часто бачився з дружиною президента України Оленою Зеленською. Він розповів про враження від Першої леді.

За словами Клопотенка, у нього немає особистого номера телефону Зеленської. Проте він спілкується з її командою та бачив дружину президента у реальному житті. Вона здається дуже позитивною, розповів шеф-кухар у проекті "Дивись".

Клопотенку імпонує Зеленська. Він бачиться з нею у робочих групах. Шеф-кухар зазначив, що Перша леді дуже позитивна та відкрита. Він пригадав, як вона вчинила після конференції, де було чимало людей.

Відео дня

Коли Зеленську виводили у супроводі охорони, вона повернулася до Клопотенка та сказала: "Женю, бувай!". Шеф-кухар був вражений щирістю дружини президента, яка не забула із ним попрощатися.

"Можливо, це її образ і вона деспот. Цього ніхто не знає, окрім президента... Може і він не знає", - пожартував Клопотенко.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Клопотенко одягнув спідницю і пояснив своє рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: