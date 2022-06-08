Актриса розчарована рішенням суду і поведінкою Деппа.

Нещодавно стало відомо, що судові розгляди американських акторів Ембер Херд і Джонні Деппа завершилися перемогою капітана Джека Горобця (роль Деппа в "Піратах Карибського моря", - УНІАН).

Після перемоги Джонні завів аккаунт в соціальній мережі TikTok і показав, як святкував перемогу над екс-дружиною.

"Всім моїм найдорожчим, вірним і непохитним прихильникам. Ми скрізь були разом, ми всі бачили разом. Ми разом йшли однією дорогою. Ми разом робили правильні речі, тому що вам було не все одно. І тепер ми будемо рухатися вперед всі разом", - підписав ролик Депп.

Ембер не залишилася осторонь і вже встигла висловитися з цього приводу. Про це повідомив її представник, передає People.

"Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок рухаються назад! Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, не передати словами. Я вбита горем, тому що гори доказів як і раніше недостатньо, щоб протистояти непропорційно великій владі і впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок", – сказала Херд.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші реакції Джонні Деппа і Ембер Херд після закінчення суду.

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