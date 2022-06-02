Джонні Депп виграв суд над Ембер Херд.

За шлюборозлучним процесом Джонні Деппа і Ембер Херд стежив весь світ. Гучні заяви, образи, звинувачення в насильстві і бридкі капості - ось чим запам'яталася ця історія.

Шість років тому Ембер за допомогою ЗМІ висунула проти Деппа серйозні звинувачення в насильстві. Всі ці роки актор намагався довести, що не завдавав своїй екс-дружині фізичної шкоди. І тільки через багато років йому це вдалося.

Суд присяжних таки визнав слова Херд наклепом і зобов'язав її виплатити Деппу 15 мільйонів доларів.

Одразу після суду знаменитості написали пости у своїх соціальних мережах.

Перша реакція Джонні Деппа

"Шість років тому назавжди змінилося моє життя, життя моїх дітей, життя найближчих мені людей, а також життя людей, які багато-багато років підтримували і вірили в мене. А шість років потому присяжні повернули мені життя. Я дійсно задоволений", - написав актор у своєму Instagram.

Він додав, що для нього було важливо донести людям правду, і зробив він це в першу чергу заради своїх дітей. Зараз, після перемоги над Херд, він відчуває умиротворення і вдячність.

"Я хочу відзначити роботу судді, присяжних, співробітників суду і шерифів, які пожертвували своїм часом, щоб дістатися до цього моменту, а також мою старанну і непохитну юридичну команду, яка виконала виняткову роботу, допомагаючи мені поділитися правдою. Найкраще ще попереду, і нова глава, нарешті, почалася. Істина ніколи не вмирає", - додав він.

Перша реакція Ембер Херд

Не залишилася осторонь і сама Ембер. Вона також висловилася після рішення суду. За її словами, вона відчуває себе приниженою і зганьбленою.

"Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, не передати словами. Я вбита горем через те, що безлічі доказів як і раніше недостатньо, щоб протистояти непропорційній владі і впливу мого колишнього чоловіка. Ще більше я розчарований тим, що цей вердикт означає для інших жінок. Це регрес. Це повертає нас у часи, коли жінку, яка говорить про це відкрито, можна було публічно зганьбити і принизити. Це відкидає уявлення про те, що до насильства щодо жінок слід ставитися серйозно", - написала Херд.

Нагадаємо, раніше про скандальне розлучення Деппа і Херд зняли документальний фільм.

Вас також можуть зацікавити новини: