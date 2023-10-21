Дівчина має намір захищатися від нападок екс-чоловіка.

Захисниця України Євгенія Емеральд заявила, що після сповіді в публічному просторі, їй почали надходити погрози від екс-чоловіка Євгена Стипанюка. За її словами, чоловік погрожує "злити" в мережу їхні домашні інтимні відео.

На своїй сторінці в Instagram Євгенія розповіла, що її атакували боти, проте вона впевнена, що це саме її колишній чоловік.

"Всі ми дорослі люди і не дивно, що у нас є збережені інтимні відео за участю чоловіка або дружини. Дивно тільки, що Стипанюк готовий похвалитися на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, щоб підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік. Я знала, що буде брудно, я була до цього готова", - написала Емеральд.

Відео дня

Вона додала, що таким вчинком Стипанюк принизить тільки себе, а не її. Більш того, як розповіла Емеральд, екс-чоловік зраджував їй цілий рік. Дівчина зізналася, що спілкувалася з його колишньою дівчиною і та розповіла їй, що бачила інтимні відео в телефоні Стипанюка з багатьма дівчатами. За словами Емеральд, він таємно знімав домашнє порно на відео.

"Стипанюк, на твоєму місці я б просто сиділа тихо, якщо немає яєць прийняти ситуацію і щось виправити у своєму житті. Я попереджаю, що буду серйозно захищатися і тоді тобі взагалі доведеться залишити країну. Тому краще живи своє життя і не ображай жінок", - звернулася до екс-чоловіка Емеральд.

Нагадаємо, раніше екс-дружина колишнього чоловіка Емеральд теж заявила про насильство.

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