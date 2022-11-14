Опальна співачка MARUV, яка досі мовчить про війну, вийшла на зв'язок з шанувальниками і нарвалася на хейт. Вона опублікувала тизер нової пісні, проте фоловерів більше цікавить, коли вона нарешті висловиться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) лише заявила, що незабаром вийде нова пісня, присвячена її дитині. У коментарях українці запитали, чи не назвала вона малюка Миром так, як це зробила "голуб миру" Регіна Тодоренко.
Реакція мережі на появу MARUV
- "Це хто? І куди вона повернулася?"
- "Як так? Ми ж тебе обожнювали, а зараз ненавидимо"
- "Зрадниця!"
- "За кораблем, шл*хо"
- "Не бачу прапора України на тлі"
- "Кицю, а коли ми заговоримо про війну і російську агресію? Або ти ще не на всі корпорати в Росії з'їздила?"
- "Я ригаю, відключіть це"
Позиція MARUV щодо війни в Україні
Українська співачка MARUV удає, що в Україні немає війни. З першого дня вторгнення вона жодного разу не висловилася про кровопролиття в нашій країні і навіть не спробувала закликати російську владу зупинити весь цей жах.
До слова, її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.
Нещодавно вона вийшла на зв'язок з шанувальниками і запевнила, що перебуває в безпеці разом зі своєю сім'єю.