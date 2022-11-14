MARUV вийшла на зв'язок з шанувальниками, але так і не сказала свою думку щодо війни в Україні.

Опальна співачка MARUV, яка досі мовчить про війну, вийшла на зв'язок з шанувальниками і нарвалася на хейт. Вона опублікувала тизер нової пісні, проте фоловерів більше цікавить, коли вона нарешті висловиться про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки, - УНІАН) лише заявила, що незабаром вийде нова пісня, присвячена її дитині. У коментарях українці запитали, чи не назвала вона малюка Миром так, як це зробила "голуб миру" Регіна Тодоренко.

Реакція мережі на появу MARUV

"Це хто? І куди вона повернулася?"

"Як так? Ми ж тебе обожнювали, а зараз ненавидимо"

"Зрадниця!"

"За кораблем, шл*хо"

"Не бачу прапора України на тлі"

"Кицю, а коли ми заговоримо про війну і російську агресію? Або ти ще не на всі корпорати в Росії з'їздила?"

"Я ригаю, відключіть це"

Позиція MARUV щодо війни в Україні

Українська співачка MARUV удає, що в Україні немає війни. З першого дня вторгнення вона жодного разу не висловилася про кровопролиття в нашій країні і навіть не спробувала закликати російську владу зупинити весь цей жах.

Відео дня

До слова, її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.

Нещодавно вона вийшла на зв'язок з шанувальниками і запевнила, що перебуває в безпеці разом зі своєю сім'єю.

Вас також можуть зацікавити новини: