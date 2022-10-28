Співачка так і не висловилася про війну в Україні.

Українська співачка MARUV з початку повномасштабного російського вторгнення мовчала про війну і "зникла" з соцмереж. І тільки сьогодні вона раптово "з'явилася" на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що останнім часом Анна Корсун активно виступала в Росії і навіть випустила кліп з путіністом Філіпом Кіркоровим. Ймовірно, щоб не втратити заробіток в країні-агресорі, вона вирішила зрадити рідну країну. З 24 лютого вона жодного разу не висловилася проти війни в Україні і не засудила злочинний режим Кремля.

При цьому в червні 2022 року її "застукали" в одній з клінік Києва. У кадрі Анна на останніх термінах вагітності сиділа в інвалідному візку, а віз її чоловік Олександр Корсун. Співачка вже народила, але малюка не показала своїм шанувальникам.

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Натомість вона зазначила, що з нею все гаразд і вона в безпечному місці. Про війну вона так нічого і не сказала.

"Привіт всім. З MARUV все окей. Зараз вона в безпечному місці з її сім'єю і дитиною. Спасибі всім тим, хто переживав за неї", - написала співачка в інста-сторіз.

Позиція MARUV щодо війни в Україні

Українська співачка MARUV удає, що в Україні немає війни. З першого дня вторгнення вона жодного разу не висловилася про кровопролиття в нашій країні і навіть не спробувала закликати російську владу зупинити весь цей жах.

До слова, її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують злочинний режим Кремля.

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