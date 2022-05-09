Не всі українські артисти засуджують війну в Україні. Деякі з них продовжують працювати в Росії, мовчки підтримуючи путінський режим.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість артистів почали вести інформаційну війну, намагаючись донести правду про страшні події всьому світу. Але, як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Є й ті артисти, які без докорів сумління продовжують заробляти в Росії, попри вбивства своїх співгромадян.

Софія Стужук

Одна з найвідоміших блогерів України Софія Стужук оскандалилася ще в перші тижні війни. Шанувальники закликали її висловити свою думку з приводу нападу Росії, але вона наполегливо продовжувала мовчати. Пізніше Стужук таки висловилася, але обходячи гострі кути. "Я за мир", - все, що змогла з себе видавити Софія.

Після масової атаки в мережі і блокування всіх її акаунтів дівчина спробувала себе виправдати. Вона сказала, що не розбирається в політиці, тому нічого не може прокоментувати. Пізніше вона таки визнала, що в Україні йде війна, а напала на нас Росія, але було вже пізно. Шанувальники охрестили її зрадницею.

Марув

Українська співачка Марув удає, що в Україні немає війни. З першого дня вторгнення вона жодного разу не висловилася про кровопролиття в нашій країні і навіть не спробувала закликати російську владу зупинити весь цей жах.

Анна Сєдокова

Таку ж позицію зайняла І Анна Сєдокова. Вона розважається зі своїм молодим чоловіком, поки в Україні гинуть невинні діти, жінки, військові. Здається, що Сєдокова вже настільки "зріднилася" з РФ, що на Україну їй зовсім наплювати.

Ані Лорак

Ще одна відома мовчунка Ані Лорак. З 24 лютого від неї немає "ні прівєта, ні отвєта". Відомо лише те, що вона скасувала свої концерти в Росії. При цьому запланувала тур по Німеччині. Крім того, її дочка зараз знаходиться в Туреччині зі своїм батьком, а де сама співачка - невідомо. Більш того, вона навіть не була присутня на дні народження свого друга Філіпа Кіркорова.

Артур Пирожков

Епатажний артист Артур Пирожков також мовчить про звірства окупантів в Україні. Така його поведінка викликала хвилю хейту. Телеведуча Катя Осадча навіть запропонувала позбавити Пирожкова українського паспорта. За її словами, ці люди не гідні називатися українцями.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко виправдовує своє мовчання другою вагітністю і різними політичними поглядами з чоловіком. За її словами, зараз вона думає тільки про дитину, а обговорення війни в Україні провокує в її родині конфлікти. Тому вона різко стала нібито аполітичною.

Йолка

Співачка Йолка вперто мовчить про війну в Україні, вдаючи, що її і зовсім немає. І поки окупанти вбивають її співгромадян, вона виступає на корпоративах в країні-агресорі. Крім того, вона навіть не намагається донести правду до своєї аудиторії в соціальних мережах.

Анна ASTI

Уродженка Черкас Анна також удає, що нічого не відбувається в її рідній Україні. Зате вона знімає кліпи з путіністом Філіпом Кіркоровим і співає про кохання. Ось така ось "любов".

Цей список можна продовжувати і продовжувати. Серед зірок-мовчунів виявилися і Наташа Корольова, і Таїсія Повалій, і Artik, і Джиган, і Нонна Гришаєва, і Лоліта Мілявська, і Любов Успенська, і інші.

Раніше УНІАН назвав топ-10 російських зірок, які підтримали Україну у війні.

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