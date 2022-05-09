Стужук, Пирожков, Дзюба / колаж з фото

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну більшість артистів почали вести інформаційну війну, намагаючись донести правду про страшні події всьому світу. Але, як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Є й ті артисти, які без докорів сумління продовжують заробляти в Росії, попри вбивства своїх співгромадян.

Софія Стужук

Одна з найвідоміших блогерів України Софія Стужук оскандалилася ще в перші тижні війни. Шанувальники закликали її висловити свою думку з приводу нападу Росії, але вона наполегливо продовжувала мовчати. Пізніше Стужук таки висловилася, але обходячи гострі кути. "Я за мир", - все, що змогла з себе видавити Софія.

Після масової атаки в мережі і блокування всіх її акаунтів дівчина спробувала себе виправдати. Вона сказала, що не розбирається в політиці, тому нічого не може прокоментувати. Пізніше вона таки визнала, що в Україні йде війна, а напала на нас Росія, але було вже пізно. Шанувальники охрестили її зрадницею.

Софія Стужук / instagram Софії Стужук

Марув

Українська співачка Марув удає, що в Україні немає війни. З першого дня вторгнення вона жодного разу не висловилася про кровопролиття в нашій країні і навіть не спробувала закликати російську владу зупинити весь цей жах.

Марув / фото instagram.com/maruvofficial

Анна Сєдокова

Таку ж позицію зайняла І Анна Сєдокова. Вона розважається зі своїм молодим чоловіком, поки в Україні гинуть невинні діти, жінки, військові. Здається, що Сєдокова вже настільки "зріднилася" з РФ, що на Україну їй зовсім наплювати. 

Анна Сєдокова / фото instagram.com/annasedokova

Ані Лорак

Ще одна відома мовчунка Ані Лорак. З 24 лютого від неї немає "ні прівєта, ні отвєта". Відомо лише те, що вона скасувала свої концерти в Росії. При цьому запланувала тур по Німеччині. Крім того, її дочка зараз знаходиться в Туреччині зі своїм батьком, а де сама співачка - невідомо. Більш того, вона навіть не була присутня на дні народження свого друга Філіпа Кіркорова.

Ані Лорак / фото instagram.com/anilorak

Артур Пирожков

Епатажний артист Артур Пирожков також мовчить про звірства окупантів в Україні. Така його поведінка викликала хвилю хейту. Телеведуча Катя Осадча навіть запропонувала позбавити Пирожкова українського паспорта. За її словами, ці люди не гідні називатися українцями.

Артур Пирожков / rusradio.ru

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко виправдовує своє мовчання другою вагітністю і різними політичними поглядами з чоловіком. За її словами, зараз вона думає тільки про дитину, а обговорення війни в Україні провокує в її родині конфлікти. Тому вона різко стала нібито аполітичною.

Регіна Тодоренко / Instagram Влад Топалов

Йолка

Співачка Йолка вперто мовчить про війну в Україні, вдаючи, що її і зовсім немає. І поки окупанти вбивають її співгромадян, вона виступає на корпоративах в країні-агресорі. Крім того, вона навіть не намагається донести правду до своєї аудиторії в соціальних мережах.

Йолка / instagram.com/_elkasinger_fan_

Анна ASTI

Уродженка Черкас Анна також удає, що нічого не відбувається в її рідній Україні. Зате вона знімає кліпи з путіністом Філіпом Кіркоровим і співає про кохання. Ось така ось "любов".

Анна Дзюба / instagram.com/astiselfmeid

Цей список можна продовжувати і продовжувати. Серед зірок-мовчунів виявилися і Наташа Корольова, і Таїсія Повалій, і Artik, і Джиган, і Нонна Гришаєва, і Лоліта Мілявська, і Любов Успенська, і інші.

Раніше УНІАН назвав топ-10 російських зірок, які підтримали Україну у війні.

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