За його словами, публічність заважає йому на війні.

До повномасштабного російського вторгнення Дмитро Дікусар був відомим хореографом, суддею шоу "Танці з зірками". Однак після 24 лютого 2022 року, як зізнається артист, він став звичайним військовослужбовцем.

В ефірі телемарафону він розповів, що перестав активно вести свої соцмережі, тому що на війні не можна зайвий раз "світитися". За його словами, йому надходили прохання від командування, щоб він не робив різких заяв без згоди.

"Це не жарти, це війна. Моя публічність мені трохи заважає, тому що коли я переміщаюся в якийсь певний підрозділ, люди в першу чергу хвилюються, чи не буду я вести TikTok і чи не буду робити якісь такі речі, які очікують від публічних людей. Я намагаюся, щоб мені довіряли", - каже Дікусар.

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Він додав, що буде перебувати на передовій до закінчення війни в Україні. А що стосується шоу-бізнесу, то Дмитро переконаний, що за останній час з'явилося багато нових зірок.

"Зараз у країни є свої нові суперзірки. Я дуже тому радий, тому що це справжні зірки. А я і далі хочу працювати в ЗСУ, а для цього мені потрібна довіра. Я хочу, щоб люди мені довіряли і знали, що я надійна людина, яка не ляпне щось зайве, не опублікує якусь геолокацію і не буде говорити того, чого ворогові не потрібно знати. Ворог працює і все моніторить", - додав хореограф.

Нагадаємо, раніше Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв'язок і сказав, що військові не впораються без допомоги цивільних.

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