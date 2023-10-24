Він сказав, що без допомоги цивільних, вони б вже давно програли у війні.

Український хореограф і військовий ЗСУ Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок з шанувальниками і написав дуже емоційний пост.

Сьогодні, 24 жовтня, він святкує свій день народження на фронті. На честь свята артист вирішив поділитися своїми думками.

На своїй сторінці в Instagram він написав, що бачив два різних світи. За його словами, вони ніби поруч, але між ними "прірва".

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"Коли ви бачите військових, не опускайте очі! Привітайтеся або посміхніться. Нікому не потрібно, щоб ви емоціонували, досить просто поваги і продовження підтримки людей, які вас захищають! Тільки адресно і з розумом. Я давно усвідомив, що без допомоги звичайних цивільних, ми б давно програли. Просто не втомлюйтеся і бережіть себе. Без вас нам кінець", - поділився Дікусар.

Він додав, що зараз відчуває себе щасливою людиною, тому що оточений прекрасними людьми, які дарують йому любов і довіру.

"Тим, хто цікавився... Ні, я ще не "награвся" у війну. Повернуся тільки після перемоги", - додав Дмитро.

Нагадаємо, раніше Шоптенко розповіла про Дікусара, який служить в ЗСУ. Хореограф зазначила, що не здивувалася, коли дізналася, що її колишній обранець пішов на фронт.

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