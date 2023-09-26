Знаменитість важко це переживає.

Українська співачка, модель і волонтер Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками сумною новиною - помер її домашній улюбленець. За словами знаменитості, його вбили ветеринари.

Так, 25 вересня не стало улюбленого собаки Даші - Чічі. В інста-сторіз вона розповіла, що обстежила улюбленця у ветеринарній клініці Долецьких, проте, за її словами, лікарі зробили тільки гірше.

"Сьогодні нашого Чічу вбили в ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили - нелюди. Трапилася жахлива ситуація недбалого і жорстокого ставлення до члена нашої сім'ї. Якщо ви є пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватися їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда", - поділилася Астаф'єва.

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Астаф'єва дуже болісно відреагувала на смерть собаки, бо завжди називала Чічу своїм сином. Вона додала, що довірила свою дитину друзям, але і їм було все одно на неї.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва довела мережу до сліз зворушливими словами про військових.

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