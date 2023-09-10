Співачка звернулася до фанів з проханням.

Блогерка та волонтер Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий допис, у якому розповіла про військових. Своєю заявою зірка хоче привернути увагу людей до тих, хто захищає Україну.

"Не відводьте від військових очей. Коли я почала товаришувати з воїнами, то відкрила для себе якийсь зовсім новий вид людських стосунків. Ні, я завжди високо оцінювала дружбу та справжню близькість між людьми. Я вмію бути спокійною підтримкою і дурною сміхотункою, порадницею і мовчазною опорою. Але лише спілкуючись із військовими, я відкрила приховані глибини емпатії", - пояснила Астаф'єва.

За словами співачки, під час спілкування з військовими можна побачити їхні справжні емоції. Астаф'єва наголосила на тому, що людей, які боронять нашу країну, ображає, коли інші уникають їх поглядом.

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"Контакт із людьми, які боронять наші життя, інший, ви розумієте. Ти відчуваєш величезну вдячність, бачиш ті збентежені очі, які вони опускають зі словами: "Дашо, ти що. Це ж наша робота". Ти радієш кожній зібраній банці як скажений, тому що знаєш, що ці гроші допоможуть реальним людям, яких ти обіймала, від яких чекаєш на повідомлення: "Живий". Ти дослухаєшся до кожної поради, намагаєшся вхопити кожне слово, бо досвідом із тобою ділиться цвіт нації - найкращі люди сучасної України, які пишуть історію. Ти, гуляючи вулицею, чекаєш, аби на тебе подивився військовий, і ти подякуєш йому, бо знаєш, як воїнів ображає наше перелякане уникання. Ти поряд із ними відчуваєш такий заряд і мотивацію, таку енергію, що наважуєшся на вчинки, які раніше тебе лякали", - додала артистка.

Вона заявила, що важкі часи оголюють почуття, тому люди мають не боятися ніжних проявів. Хтось може хотіти обійняти воїна, адже втратив близьку людину на фронті. А хтось, пояснила Астаф'єва, може відчувати провину та хотіти вибачитися. За словами зірки, усі такі прояви цілком нормальні, адже це - оголення емоцій.

"Але не відводьте очей. Спробуйте відкритися — у вас там така безодня емпатії, от побачите", - резюмувала блогерка.

У коментарях фани подякували зірці. Вони визнали, що її слова змусили ридати. Також коментатори пишуть:

"Дашо, дякую, до сліз… Як же важливо про це говорити"

"Завжди такі доречні, влучні, сильні та потрібні слова"

"Підписуюсь під кожним словом".

Нагадаємо, Астаф'єва почала волонтерити ще на початку повномасштабної війни РФ проти України. Вона підтримує захисників та засуджує зірок, які втекли за кордон або ж раптово вирішили "перевзутися". За це, зокрема, її заблокували Потап та Лобода.

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