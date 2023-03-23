У мережі вважають, що пісня Loreen дуже схожа на хіт української співачки.

Співачку Loreen, яка цього року представить Швеції на "Євробаченні" в Ліверпулі, звинуватили в плагіаті. Скандал розгорається навколо її пісні Tattoo.

У мережі вважають, що цей трек дуже схожий на хіт Мікі Ньютон "У полоні". Користувачі навіть зробили порівняльне відео, на якому показані практично ідентичні фрагменти пісень.

Про те, що Loreen виступатиме на "Євробаченні" з піснею Tattoo, стало відомо лише 11 днів тому. Спочатку не всі користувачі мережі звернули на це увагу, проте незабаром під відео з треком співачки почали з'являтися коментарі. Багато хто помітив плагіат.

Сама Міка Ньютон вже відреагувала на новину. В Instagram співачку запитали, як вона ставиться до пісні Loreen і того, що вона дуже схожа на її хіт. Ньютон зазначила, що не хоче "влаштовувати драму", тому що життя занадто коротке, щоб витрачати його на скандали і з'ясування стосунків.

Як виявилося, Ньютон отримала чимало повідомлень про те, що Loreen могла "сплагіатити" її пісню. Однак співачка вирішила на цьому не зациклюватися.

Порівняння пісень Ньютон і Loreen

Пісня Loreen Tattoo - кліп

Пісня Мікі Ньютон "У полоні" - кліп

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розповіла, як стала ведучою "Євробачення-2023".

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