За його словами, така реакція брата на війну здивувала співака.

Соліст ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта перестав спілкуватися з рідним братом із Харкова через його проросійську позицію.

В інтерв'ю "ЖВЛ" співак розповів, що остання розмова з братом закінчилася на підвищених тонах. Після цього вони більше не спілкувалися.

"Коли він мені ляпнув фразу, що "а чому Зеленський Путіна злив?"...Типу, ось у мене взагалі все вже, знаєш... Братан, братан, ну що у тебе в голові? Ми ніяк зараз не спілкуємось. Він взагалі перестав брати трубку, коли я на нього "наїхав". Зрозуміти можна кожного, але коли ти усвідомлюєш, що на твій район починають прилітати ракети, тоді що може змінити таку людину? Приліт у вікно? І то не факт", - розповів Фагот.

Така реакція брата здивувала Фагота, бо обидва вони виросли в сім'ї, де говорили про вільну Україну, коли за це ще світила кримінальна стаття.

"У дитинстві, мені було років п'ять, я бачив, як батько піднімав келих за вільну Україну, але мені казали, щоб у школі про це не говорити", - розповів співак.

Нагадаємо, також Фагот вирішив навчити сина тримати зброю в руках.

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