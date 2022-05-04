Артист зазначив, що час диктує свої умови.

Лідер групи ТНМК Фагот опублікував фото зі своїм сином. На кадрах видно, що музикант показує дитині як тримати в руках зброю.

"Відтепер дозвілля із нащадками набуло інших смислів.. На жаль... але саме так ми побудуємо те, що повинні побудувати! Слава Україні!",- написав у своєму Instagram-блозі Фагот.

На фото видно, як 12-річний Микита переймає досвід батька. Шанувальники написали, що вірять в те, що ці знання йому ніколи не знадобляться.

Зазначимо, сам Олег Михайлюта (Фагот) після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого пішов захищати свою країну від російських окупантів.

Нагадаємо, YouTube блокує кліп ТНМК і Kozak System за правдиві кадри війни. Цей трек повинен був вийти в мирному квітні, до ювілейного концерту Kozak System в "Палаці спорту".

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