Подробиці свого особистого життя музикант вважає за краще замовчувати, але про цей інцидент вирішив розповісти публіці.

Український музикант Фагот, який є учасником групи ТНМК і захищає свою Батьківщину в лавах територіальної оборони, вперше розповів про контакт з колишньою дружиною. Жінка проживає в російському місті Білгород. Після повномасштабного вторгнення вона зважилася набрати свого екс-чоловіка, щоб поцікавитися тим, як у нього справи.

"Мене набрав якийсь незнайомий номер в Viber і голос запитав: "Ти як?". Я відповів: "Нормально, мочимо русню", - згадав Фагот в інтерв'ю програмі "ЖВЛ". Однак на цьому розмова не закінчилася, і артист вирішив пожартувати над своєю колишньою дружиною.

"Я вирішив ще її підколоти і запитав: "Ти ж виходиш на вулицю з антивоєнним плакатом, сподіваюся?". Вона, знаєте, як сказала: "Ну ти не будеш мені зараз політінформацію читати", - поділився артист.

Фагот додав, що з того моменту вони більше не зв'язувалися.

Нагадаємо, Фагот розповів про проросійськи налаштованого брата з Харкова. Музикант розповів, що досі намагається донести родичу, яким насправді є "русский мир".

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