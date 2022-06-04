Музикант розповів, що досі намагається донести родичу, яким насправді є "русский мир".

Український артист Олег Михайлюта (Фагот), який є учасником групи ТНМК, розповів, що у нього виникають конфлікти з братом з Харкова на грунті ставлення до "русского мира". Про це Олег розповів в інтерв'ю російському YouTube-каналу "Бакалейко і Катаєв".

"Харків, що називається, переосмислює все, що він до цього думав, тому що в Харкові були дуже великі проросійські настрої. І зараз Харків відкриває для себе "русский мир" таким, яким він насправді є - жорстоким, нещадним, кровожерним. "Русский мир" - вбивця. І Харків тільки зараз це починає розуміти, і настрій там відповідний. Яскравий приклад - мій старший брат. З ним заруби і до цього моменту йдуть. Є люди, які дуже важко пробиваються, але в основному Харків зараз все зрозумів, тому так зараз б'ється", - поділився Фагот.

Артист, який практично з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни, розповів, що нещодавно був у Харкові, звідки він сам родом.

"Прильоти тут регулярні. ППО у нас прекрасне, ми на нього молимося. Мені доводилося спостерігати прильоти, слава Богу, не вживу, бо вживу – це страшно. Досить проїхатися з Києва в бік Бучі, щоб випробувати найсильніший стрес", - розповів музикант.

Нагадаємо, Фагот з ТНМК вирішив навчити сина тримати зброю в руках.

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