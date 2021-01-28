На пісенному конкурсі він виконає прем'єрну пісню.

Російський артист Філліп Кіркоров поїде на Євробачення-2021 разом з Наталією Гордієнко. Він представлятиме Молдову.

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Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Facebook.

Варто відзначити, що Наталія Гордієнко - це українська співачка, учасниця першого сезону шоу "Голос країни". Вона виконує пісні українською та російською мовами.

Повідомляється, що Кіркоров виконає "солодку прем'єру" нової пісні для Євробачення. З чуток, композиція схожа за стилем на пісню "Siren Song" співачки MARUV.

Чи побачать глядачі дует Філіпа Кіркорова і співачки на сцені конкурсу, або артист просто входить в команду Гордієнко - поки невідомо. Бо на офіційному сайті Євробачення тільки Наталя вказана як представниця Молдови.

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Автор: УНІАН