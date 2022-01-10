Дмитро Шевченко та його дівчина вирушили на відпочинок до Львова.

Фіналіст романтичного реаліті "Холостячка" Дмитро Шевченко, який боровся за серце співачки Злати Огнєвіч, поділився з фоловерами кадрами з новою коханою Катериною Шеффер.

Романтичний ролик з’явився в Instagram-акаунті Шевченка.

Схоже, Дмитро щасливий у нових стосунках. Він влаштував для Катерини сюрприз. Пара каталася в машині, що світить гірляндами, розважалася на центральній площі біля ялинки, багато обіймалася і цілувалася.

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"Наша поїздка до Львова була неймовірна, вона подарувала нам масу емоцій та спогадів. Було багато піших прогулянок, смачної їжі, зустрічі з друзями… Словом, це було неймовірно", – написав Шевченко.

Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак у пост-шоу пара оголосила, що більше не разом. Андрій розійшовся зі Златою через 1,5 місяці стосунків, оскільки у нього пройшли почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох звалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися колкостями у своїх постах і "історіях" в мережі.

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