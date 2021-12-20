Дівчина відписалася від переможця шоу, але їй все одно надсилають пости і "сторіс" Андрія Задворного.

"Холостячка-2" Злата Огнєвіч попросила у своїх дописників не надсилати їй пости й "історії" переможця шоу Андрія Задворного, з яким вона розійшлася.

Відповідне відеозвернення дівчина записала в Instagram. Як бачимо, "війна" між колишніми закоханими триває.

Читайте такожПереможець "Холостячки" різко негативно висловився про Злату Огнєвіч (відео)"Я вас дуже хочу попросити не надсилати мені скріни "сторіс" Андрія, цитати його постів, фотографії... Тому що мені від цього боляче і неприємно. Якщо ви мене дійсно любите і хочете підтримати, то, будь ласка, не робіть цього", - заявила Злата.

Вона наголосила, що Задворний добровільно пішов з її життя, а вона зачинила за ним двері і поставила крапку в цих стосунках.

За словами дівчини, на сьогодні вона не відчуває жодних почуттів до Андрія.

"Наразі у моєму серці абсолютна порожнеча щодо цієї людини. І особисто я вважаю цю історію повністю завершеною", - підсумувала Огнєвіч.

Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч несподівано для багатьох глядачів обрала Андрія Задворного. Фаворит багатьох жінок Дмитро Шевченко покинув проект у сльозах.

Одразу після фінального випуску Злату та Андрія "атакували" в мережі, багато хто не вірив у щирість їхніх почуттів.

В ефірі пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" стало відомо, що Злата Огнєвіч й Андрій Задворний розійшлися. Виявилося, що ініціатор розставання - чоловік, у нього минули почуття до "холостячки".

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Автор: Ольга Робейко