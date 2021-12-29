Пара познайомилася у Facebook. Шевченко швидко запросив красуню на перше побачення, яке пройшло вдало. Вдруге вони зустрілися на тренуванні з боксу.

Фіналіст другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Дмитро Шевченко зізнався, що його новою обраницею стала українська співачка Катерина Шеффер. Дівчина живе в одному під’їзді зі Златою Огнєвіч.

Про це Шевченко розповів в кулінарному шоу "НеВинная" на YouTube.

У 2011 році Шеффер брала участь у проекті "Холостяк", а зараз займається блогінгом та вокалом.

Пара познайомилася у Facebook. Шевченко швидко запросив красуню на перше побачення, яке пройшло вдало. Вдруге Шеффер та Шевченко зустрілися на тренуванні з боксу.

Читайте також"Дівчатка, не заздріть": Злата Огнєвіч показалася в компанії учасників "Холостячки""При першій зустрічі було відчуття, що я давно її знаю. Не було напруження і думки про те, що сказати, що зробити, чи правильно я поводжуся. Була легкість у спілкуванні, і це мені сподобалося", – пригадав фіналіст "Холостячки".

Пара почала зустрічатися задовго до трансляції фінальних серій реаліті, де між Златою та Дмитром виникли почуття, які нерідко переростали у пікантні сцени. Нова кохана чоловіка реагувала гостро.

"Я думаю, їй можна пам'ятник уже ставити. Вона погано реагувала. Я з півпогляду розумів, намагався або перемикнути, або відволікти. Але наступного дня прилітало. Каже: "Ага, це ми вчора пропустили", – зізнався спортсмен.

Катерина вже познайомила Дмитра зі своїм сином. Чоловік зізнався, що для нього цей крок коханої дуже важливий.

"Якщо з сином познайомила, для мене це вже вважається серйозними намірами. Думаю, що дівчина не знайомитиме дитину аби з ким. Для мене дитина – не перешкода. Це маленький друг, з яким я вибудовую стосунки", – сказав тренер.

Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч обрала підприємця Андрія Задворного. Однак у пост-шоу пара оголосила, що більше не разом. Андрій розійшовся зі Златою через 1,5 місяці стосунків, оскільки у нього пройшли почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох звалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися колкостями у своїх постах і "історіях" в мережі.

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