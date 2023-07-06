Олексій показав фото з пологового будинку.

Український бізнесмен Олексій Тригубенко, який прославився як найідеальніший чоловік на "Холостячці" з Ксенією Мішиною, вперше став батьком.

До сьогодні він тримав своє особисте життя в таємниці. Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він зізнався, що зустрів своє кохання, проте більше ніяких подробиць не розкрив.

Крім того, він жодного разу не публікував фото зі своєю обраницею в соцмережах. Однак зараз показав знімок з пологового будинку і повідомив радісну новину - у нього народився син.

Відео дня

"Ласкаво просимо в цей світ, сину! Не знав, що можна відчувати стільки любові", - написав Тригубенко.

З поповненням в родині його привітала Злата Огнєвіч. Вона побажала здоров'я малюкові і зазначила, що це прекрасна новина. Ведучий "Холостячки" Григорій Решетник заявив, що тепер вся країна чекає на фото мами дитини.

Ще один фіналіст "Холостячки" Андрій Рибак і зовсім пожартував, що Олексій вкрав дитину заради фото, щоб мама перестала просити онуків. Переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний поцікавився, чи покаже Тригубенко свою обраницю: "Чи ти мільйон доларів тепер отримаєш?"

Нагадаємо, 53-річна Наомі Кемпбелл стала мамою вдруге.

Вас також можуть зацікавити новини: