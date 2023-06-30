Дитину, ймовірно, народила сурмама.

53-річна супермодель Наомі Кемпбелл поділилася радісною новиною. Вона стала мамою вдруге.

"Милий мій, знай, що тебе плекають безмірно і оточують любов'ю з того моменту, як ти удостоїв нас своєю присутністю. Справжній дар від Бога ... Благословенний! Ласкаво просимо, малюк", - написала Кемпбелл.

Також вона залишила хештеги і додала, що стати матір'ю ніколи не пізно. На фото з немовлям не видно його обличчя. Однак помітно, що до дитини тягнеться маленька дитяча ручка. Ймовірно, Кемпбелл вирішила показати в кадрі свою дочку, яка з'явилася на світ у 2021 році.

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Ймовірно, другу дитину супермоделі народила сурогатна мати. Останнім часом Кемпбелл публікувала чимало нових фото, проте на всіх знімках можна помітити, що животика у неї не було.

Втім, модель могла приховувати вагітність. Вона тримає особисте життя у суворому секреті і намагається якомога менше розповідати.

Що відомо про особисте життя Наомі Кемпбелл

Відома модель не афішує подробиці особистого життя. Їй приписували романи з багатьма чоловіками. У 1993 році Кемпбелл заручилася з басистом U2 Адамом Клейтоном, проте за рік вони розлучилися. Після цього модель крутила роман з Леонардо Ді Капріо, потім - із зіркою "Формули-1" Флавіо Бріаторе. З ним вона навіть побралася, проте до весілля так і не дійшло.

Після цього модель зустрічалася з російським бізнесменом Владиславом Дороніним, Робертом Де Ніро, Ашером, Ліамом Пейном. Однак заміж вона так і не вийшла. У 2021 році Кемпбелл зізнавалася, що причина її самотності - робота. Вона присвячує кар'єрі весь свій час.

У 2021 році Кемпбелл заявила, що у неї народилася дочка. Вона ділилася радісною новиною, проте не говорила, хто став батьком її дитини.

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