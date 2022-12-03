Фіналістка Нацвідбору Євробачення-2023 KRUTЬ: Найголовніше, аби на Євробаченні не звучала к***пська мова

Українська співачка, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

Марино, вітаю вас з виходом у фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Скажіть, чому цей конкурс важливий для вас?

Євробачення для мене є майданчиком, на якому я би хотіла розповісти про Україну, та нашу культуру в цей час. Можливо, якби зараз не було війни, я би не пішла на конкурс. Але зараз Євробачення важливе для українців, тому що ми маємо змогу показати себе й бути почутими.

Серед фіналістів Нацвідбору є багато новачків у музиці, людей, про яких багато українців ще не чули. Проте ви - досить популярна артистка. Ваша пісня "То таке життя" взагалі стала саундтреком до нашумілого фільму "Я працюю на цвинтарі". Скажіть, чи відчуваєте ви свою перевагу перед іншими учасниками Нацвідбору?

Одна з головних особливостей Нацвідбору на Євробачення - це те, що можна бути невідомим артистом, але якщо у тебе є гарна пісня, люди тебе почують та оберуть. Пригадайте гурт Go_A й Нацвідбір позаминулого року. Медійно вони не були відомими, проте все ж перемогли у Нацвідборі й посіли третє місце на самому Євробаченні-2021.

Торік я теж брала участь у Нацвідборі. Тоді я не була відома широкому колу людей, але це не завадило мені бути почутою. Тому наразі я не відчуваю свою перевагу перед молодим артистами, оскільки всі дуже круті й талановиті. Навпаки, для мене це є дуже великим стимулом боротися.

Кого вважаєте своїм головним конкурентом?

Найголовнішим конкурентом на цьому Нацвідборі я вважаю саму себе, тому що я завжди змагаюся з собою: чи зможу цього разу вийти й зробити все, що хочу, чи переможу себе. І коли я перемагаю себе, я не дивлюся на інших. До інших мені байдуже, адже життя - це суцільний конкурс. Тому завжди, в усіх ситуаціях, треба перемагати себе і йти до кінця, ставати кращими.

Зараз навколо складу журі Нацвідбору багато суперечок. Чи згодні ви з вибором українців, чи, можливо, вважаєте, що хтось інший мав бути в трійці?

Мені подобається переважна більшість журі, які будуть в цьому році. Особисто я не голосувала за них, адже знаю, що насправді на цьому конкурсі переважну більшість має сила людей, які голосували, і для мене це в пріоритеті. Я знаю, що завжди так було, є і буде. Кого люди оберуть - той і буде.

Нацвідбір часто звинувачують у корупції та кумівстві. Скажіть, чи стикалися ви з такими явищами?

У мене немає ні грошей, ні кумів. Тому я нічого не знаю про це. Як я вже казала, люди все ж таки мають більшу силу над журі.

Торік гурт Kalush Orchestra, попри правила Євробачення, з головної сцени конкурсу закликав світ врятувати Маріуполь та Азовсталь. У разі, якщо ви переможете на Нацвідборі, будете на самому Євробаченні говорити про війну?

Моя пісня, в принципі, сама говорить про війну. Це колискова про те, як матір намагається розповісти дитині, що таке війна, розповісти про те, що тато зараз на сході. У пісні є така фраза: "Тато, береже степи". Ясно, що війна зараз триває й на півдні, на півночі, на сході - всюди. Бомби, які летять на нас, це удари по мирному населенню…

Часто я приїжджаю за кордон і співаю багато українських пісень. Люди не розуміють тексту, не розуміють мови, але музика прекрасна тим, що це універсальний спосіб сказати те, що ти інколи не можеш сказати словами. Тому я думаю, що по моїх емоціях у приспіві пісні все буде зрозуміло.

Як вважаєте, торік Україна заслужено перемогла на конкурсі, чи на результати все ж вплинула війна?

Євробачення - це такий конкурс, в якому несеться бекграунд політики. А в нашому випадку я уже не знаю - де в нас є політика, а де є наше життя.

Наприклад, у європейських країнах артист - це синонім громадянської позиції. Тож ті меседжі, які він несе, яку музику співає, думаю, мають транслювати актуальні події, які відбуваються в його країні.

Гадаю, що те, що торік транслював гурт Kalush Orchestra, було дуже актуальним. Тому вважаю, що ми маємо ще більше перемагати.

До речі, організатори Євробачення змінили правила - тепер доєднатися до голосування може весь світ. Що думаєте з приводу того, що росіяни також можуть голосувати, адже щодо них поки діє лише заборона виступу на конкурсі?

Мене це абсолютно не обходить. Найголовніше, аби на цьому конкурсі не звучала к***пська мова.

Що ж до голосування усього світу, ви прекрасно знаєте, що зараз за кордоном дуже багато українців, і саме представник від України може здобути перемогу.

Чи є у вас знайомі або родичі в Росії? Чи ви з ними спілкуєтеся?

У мене в плейлисті немає жодної російськомовної пісні і я не спілкуюсь з артистами з Росії.

У мене є родичі в Москві, проте їх для мене вже не стало. По-перше, за місяці війни ці люди навіть не поцікавилися, чи здорова я. Думаю, що їм байдуже. По-друге, після того, як ці люди не зробили певних дій - не виїхали з Росії, не підтримали Україну - вони для мене перестали бути не лише родичами, а взагалі людьми.

Розкажіть, як змінилася ваша творчість за час війни?

Моя творчість під час війни майже не змінилася, крім того, що я, як і більшість українців, з початком повномасштабного вторгнення починаю шукати себе як людину, шукати власну ідентифікацію, культурний код. Я починаю більше читати про нашу культуру, про діячів, про історію.

Мені цікава Україна, цікаво знати про її гордих синів і дочок, які жили в різний час, проводити певні паралелі. Мене дуже надихає взнавати про українських героїв, про епос, про те, як жили люди раніше - про наші перемоги й про наші трагедії. Це слугує для мене певним щитом, яким я захищаю себе від цієї російської навали.

Я думаю, що багато хто з українців зараз так робить. Тому що, не знаючи минуле, ти не можеш зрозуміти, що буде в майбутньому.

А ще, коли мені погано, чи коли немає світла, я співаю українські пісеньки. Це мене дуже заспокоює.

Чого далі чекати шанувальникам від вас? Плануєте випускати нові пісні?

Я планую випустити гарний етнічний альбом. Це буде вперше в моїй кар'єрі. Альбом буде створений з усієї рефлексії, яку я набрала за час вивчення української культури. Мені дуже цікаво, що з того вийде, сподіваюся, що буде дуже круто.

Тому чекайте від мене нових прем'єр, навіть попри те, що немає світла. Звісно, ця проблема ставить на паузу мою роботу, але водночас робить мене сильнішою.

Діана Могилєвич