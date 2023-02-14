Сумарні гонорари склали від 88 до 230 мільйонів доларів (від 3,2 до 8,4 мільярда гривень).

Відомий американський журнал Forbes проаналізував гонорари відомих артистів за 2022 рік і склав рейтинг десяти найбільш оплачуваних. Очолила рейтинг британська рок-група Genesis, загальний дохід якої за рік склав 230 мільйонів доларів - близько 8,4 мільярда гривень.

Шосту сходинку посів красунчик і голлівудський секс-символ Бред Пітт. Він протягом 2022 року заробив 100 мільйонів доларів - 3,6 мільярда гривень.

Цікаво, що в рейтингу за версією журналу Forbes найбільш оплачуваних зірок тільки одна жінка - це американська співачка Тейлор Свіфт. Вона зайняла дев'яту позицію, заробивши за минулий рік 92 мільйони доларів - близько 3,3 мільйона гривень.

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10 найбільш оплачуваних артистів 2022 року за версією журналу Forbes

Британська рок-група Genesis - $230 мільйонів (8,4 млрд гривень)

Англійський музикант-мультиінструменталіст Sting - $210 мільйонів (7,6 млрд гривень)

Американський актор Тайлер Перрі - $175 мільйонів (6,4 млрд гривень)

Творці мультсеріалу "Південного парку" Трей Паркер і Метт Стоун - $160 мільйонів (5,8 млрд гривень)

Творці серіалу "Сімпсони" Джеймс Л. Брукс і Метт Гроунінг - $105 млн (3,8 млрд гривень)

Голлівудський актор Бред Пітт - $100 мільйонів (3,6 млрд гривень)

Британська рок-група Rolling Stones - $98 мільйонів (3,5 млрд гривень)

Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон - $95 мільйонів (3,4 млрд гривень)

Американська співачка Тейлор Свіфт - $92 мільйони (3,3 млрд гривень)

Репер Bad Bunny - $88 мільйонів (3,2 млрд гривень)

Нагадаємо, машину відомої голлівудської актриси обстріляли в Лос-Анджелесі.

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