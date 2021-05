Бред Пітт проявляє увагу до 36-річної актриси.

Голлівудський актор Бред Пітт завів чергову пасію після розставання з Анджеліною Джолі.

Про це повідомляє The Mirror.

Ще минулого року він зустрічався з моделлю Ніколь Потуральскі, яка була одружена і має сина. А зараз Пітт "переключився" на 36-річну актрису і співачку Андру Дей.

"Андра вже деякий час знаходиться в полі зору Бреда", - повідомив інсайдер видання.

Варто відзначити, що Андра молодша за Пітта на 21 рік. Це в черговий раз доводить, що коханню всі віки покірні.

Чим відома Андра Дей:

Її дебютний альбом Cheers to the Fall вийшов в 2015 році і досяг позиції № 48 в американському хіт-параді Billboard 200.

На 58-й церемонії "Греммі" альбом був номінований в категорії Best R&B Album і пісня "Rise Up" в категорії Best R&B Performance.

Андра - номінант і лауреат кількох музичних премій.

Автор: Діана Могилєвич