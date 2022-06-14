Артист, який підтримав Україну вже кількома піснями, в 2015 році не відрізнявся такою чіткою проукраїнською позицією.

Соліста російської рок-групи "Ногу звело!", який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну випустив кілька композицій на підтримку нашої країни, знайшли в базі "Миротворець".

Макс Покровський потрапив на сайт за "свідоме порушення державного кордону України, заперечення російської агресії, незаконну концертну діяльність в окупованому Росією Криму".

Повідомляється, що у 2015 і 2016 роках, коли Крим вже перебував в окупації Кремлем, Покровський та інші учасники музичного колективу "Ногу звело!" відвідували півострів і виступали там на фестивалі, давали концерти.

Зазначимо, Покровський останні кілька років живе в Америці. Попри те, що він позиціонує себе як російський артист, у нього все ж є українське коріння - мама Макса з Дніпра.

Нагадаємо, гурт "Ногу звело" у новій пісні згадала про міста-герої України.

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