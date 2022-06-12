Російський гурт "Ногу звело", який підтримав Україну ще на початку повномасштабної війни, випустив ще одну пісню про нашу країну.
Кліп на пісню вийшов в день Росії, а отримав він назву "Україна". Соліст Максим Покровський співає про міста-героїв України: Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.
"Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, в цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає тільки Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде добре", – написав на своїй сторінці в Instagram Покровський.
Нагадаємо, в квітні 2022 року гурт "Ногу звело" випустив пісні "Покоління Z", "Нам не потрібна війна!", "Буква Zю", "Назад, Росія!" про вторгнення Росії в Україну.