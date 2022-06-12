У пісні співається про героїзм України та диктатора Путіна, який розв'язав війну на нашій території.

Російський гурт "Ногу звело", який підтримав Україну ще на початку повномасштабної війни, випустив ще одну пісню про нашу країну.

Кліп на пісню вийшов в день Росії, а отримав він назву "Україна". Соліст Максим Покровський співає про міста-героїв України: Київ, Маріуполь, Одесу, Харків та Бучу.

"Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз, в цій точці, в цей конкретний момент часу з'явилася на світ саме ця пісня. Що з нами з усіма буде далі, знає тільки Всевишній. Ми знаємо лише те, що з Україною все буде добре", – написав на своїй сторінці в Instagram Покровський.

Нагадаємо, в квітні 2022 року гурт "Ногу звело" випустив пісні "Покоління Z", "Нам не потрібна війна!", "Буква Zю", "Назад, Росія!" про вторгнення Росії в Україну.

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