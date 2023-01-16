Після того, як гуморист заявив про свою антивоєнну позицію, в Росії його стали цькувати: звинуватили в злочинах, почали поширювати чутки і говорити про його нібито нетрадиційну орієнтацію.

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну і виступив проти війни, регулярно стає жертвою російської пропаганди. Його самого і його сім'ю нерідко обговорюють на ток-шоу.

Зокрема, почали говорити про те, що Галкін нібито гомосексуаліст, а Пугачова і діти - це всього лише прикриття.

Такий кремлівський наратив пародист вирішив жорстко висміяти на своєму концерті:

Відео дня

"Якщо ти проти влади, значить ти або єврей, або під*рас! Але в моєму випадку це вдалий збіг".

Після цієї фрази зал "зірвався" оплесками. Під відео з цим фрагментом в мережі зібралося багато коментарів на адресу того, що Максим може влучно пожартувати.

Як Максим Галкін підтримує Україну

Після 24 лютого він відразу заявив, що проти війни. Як стало відомо, він з Примадонною і дітьми виїхав до Ізраїлю. З тих пір в Росію він більше не повертався.

Навесні 2022 року Галкін заявив, що передаватиме частину коштів від своїх концертів на допомогу ЗСУ.

За антивоєнну риторику його визнали "іноагентом", що дуже не сподобалося Аллі Борисівні Пугачовій. Вона звернулася до кремлівських чиновників з проханням і її записати до лав "іноагентів", оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

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