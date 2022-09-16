Російський комік, який підтримав Україну, потрапив в оновлений список мін'юсту РФ.

Міністерство юстиції Росії визнало російського коміка Максима Галкіна "іноземним агентом". Стверджується, що комік веде політичну діяльність і отримує за це гроші від України.

Зазначимо, після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України 24 лютого 2022 року Максим Галкін неодноразово висловлювався про те, що саме за наказом Кремля бомблять мирні українські міста.

Сам комік з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми виїхав до Ізраїлю, але зараз дружина і малюки повернулися назад до Москви. Сам Галкін гастролює з концертами по світу. Навесні він заявляв, що буде віддавати частину прибутку на допомогу українцям, постраждалим через війну.

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Раньше Алла Пугачова заявляла, що якщо на її чоловіка заведуть кримінальну справу, то вона це так не залишить.

"Якщо на Максима заведуть справу, тоді я почну говорити і вже не зупинюся", - висловилася Примадонна.

Нагадавши, Галкіна гостро розкритикували за те, що його діти навчаються в Росії.

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