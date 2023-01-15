Російський комік, який підтримує Україну, прокоментував страшну трагедію.

Російський комік Максим Галкін відреагував на страшну трагедію, що сталася в Дніпрі 14 січня. Він опублікував малюнок зруйнованого багатоповерхового будинку з силуетом плачучої дівчини і написав:

"Дніпро. Нестерпно... Неможливо... Коментарі закриваю. Не хочу, щоб тут боти за гроші гралися і глумилися".

Зазначимо, що з перших днів повномасштабної війни чоловік Алли Пугачової активно підтримує нашу країну, розповідаючи своїм шанувальникам правду про звірства російських окупантів. За це в РФ його визнали "іноагентом".

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Ракетний удар по Дніпру 14 січня: що відомо

Вдень 14 січня по всій Україні почалася масштабна повітряна тривога. Російські ракети полетіли в бік Київської, Харківської, Львівської, Івано-Франківської та інших областей. Одна з них потрапила в житловий багатоповерховий будинок у Дніпрі, перетворивши цілий під'їзд на руїни.

Станом на 16:00 15 січня відомо, що через це загинули 25 людей, серед них 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали 73 людини, з них 13 дітей.

За попередніми даними, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

На даний момент на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи.

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