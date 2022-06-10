Пародист позував у сонцезахисних окулярах.

Російський гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін виклав фото, зроблене на узбережжі. Там він позував у чорних шортах для плавання і сонцезахисних окулярах. Знімок був опублікований на сторінці в Instagram.

"Кубиків ще немає, кульки намітилися", - коротко написав Максим під постом.

Відзначимо, на фоні видно море і пляж. Швидше за все, цей знімок був зроблений в Ізраїлі, де зараз перебуває артист зі своєю дружиною і дітьми-двійнятами.

Нагадаємо, в Росії Макаревича і Галкіна звинуватили у спонсоруванні держперевороту в Білорусі.

Також УНІАН писав, що розкішний особняк Галкіна і Пугачової у Росії виставлений на продаж.

Вас також можуть зацікавити новини: