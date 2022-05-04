Галкін позбувся всього, що у нього було в Росії.

Російська журналістка Олена Жигалкіна з посиланням на свої джерела повідомила, що Максим Галкін і Алла Пугачова продають свій особняк, який знаходиться в селі Грязь.

За словами Жигалкіної, вартість особняка стартує від десяти мільйонів доларів, оскільки там 6 поверхів, є басейн, кінотеатр, літній театр і шикарний сад.

Сама зіркова пара поки ніяк не коментує продаж свого будинку. Відомо лише те, що зараз Пугачова і Галкін разом зі своїми дітьми знаходяться в Ізраїлі.

Шоумен Галкін всіляко засуджує війну в Україні і критикує російську владу. Через це його "заборонили" в Росії. Втім, він не засмутився і анонсував концерти в Ізраїлі, а частину виручених грошей перерахує на допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна поділилася подробицями розмови з Галкіним. У приватній розмові Галкін зізнався, що в Росії його позбавили всього, що у нього було. У тому числі і особняка в селищі Грязь. Також його звільнили з російського телеканалу, на якому він працював п'ять років.

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