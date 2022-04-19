Правоохоронці розслідують справу про смерть знайомого Галкіна на одному з ізраїльських пляжів.

Російського коміка і чоловіка Алли Борисівни Пугачової Максима Галкіна викликали на допит в поліцію Ізраїлю. Слідчі встановлюють обставини загибелі знайомого Галкіна на одному з місцевих пляжів.

Про це повідомляє видання "СтарХіт".

Джерела видання стверджують, що артист разом зі знайомим відпочивав на пляжі, а після чоловік загинув у морі. Галкін був останнім, хто бачив загиблого чоловіка. Коміка вже допитали.

Зазначимо, після того, як Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, сім'я Галкіна поїхала до Ізраїлю. Алла, Максим і діти влаштувалися в місті Хайфа, і навіть подали заявку на отримання місцевого громадянства.

Нагадаємо, раніше ходили чутки про те, що Пугачову нібито госпіталізували. Днями вона показала себе з келихом вина на сімейному застіллі, чим спростувала ці чутки.

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