Галкін вирішив допомогти українським біженцям.

Російський шоумен Максим Галкін, який одним з перших засудив війну в Україні і переїхав з родиною до Ізраїлю, вирішив допомогти українським біженцям.

Галкін анонсував кілька концертів в Тель-Авіві і Хайфі. Частину грошей, виручених за продаж квитків, він перерахує українським біженцям, які були змушені покинути свої будинки через війну в Україні.

"Дорогі друзі! Оскільки на вже оголошені концерти, а також раніше поставлені додаткові концерти квитки продані, то я з організатором туру на прохання глядачів анонсую ще два додаткових концерти, третій концерт в Тель-Авіві 13 червня і другий додатковий в Хайфі 15 червня. Частину зароблених грошей я вирішив перерахувати на допомогу українським біженцям. Я думаю, що тим, хто вже купив квитки буде приємно дізнатися, що ми таким чином разом зробимо добру справу", - сказав Галкін.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін поділився щемливою розповіддю дівчинки з Маріуполя. Перший раз він засудив повномасштабне вторгнення РФ в нашу країну в перший день війни.

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