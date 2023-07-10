Гаррі Стайлза налякав фанат.

Англійський співак Гаррі Стайлз став жертвою фаната прямо під час концерту у Відні. Шанувальник жбурнув на сцену невідомий предмет, в результаті чого концерт довелося перервати на деякий час.

Артист сильно злякався, тому закричав прямо в мікрофон. Потім він закрив очі руками і залишив сцену. Однак незабаром співак повернувся, щоб продовжити свій виступ.

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Варто відзначити, що це вже не перший випадок, коли фанати жбурляють на сцену якісь предмети. Нещодавно подібна ситуація сталася зі співачкою Bebe Rexha. Від болю виконавиця відразу впала на коліна і схопилася руками за голову. В результаті їй довелося накладати шви.

А під час концерту Пінк фанат і зовсім кинув в неї пакет з прахом своєї матері. Артистка розгубилася, коли зрозуміла, що сталося.

"Мені навіть складно описати свої почуття в цей момент", - сказала Пінк, коли взяла в руки мішечок.

Раніше УНІАН повідомляв, що український режисер Сенцов отримав контузію на фронті.

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