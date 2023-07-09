Колишній в'язень Кремля знаходиться в лікарні.

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав на фронті травму. У захисника України діагностували контузію.

Сенцов оприлюднив у Facebook відеозвернення, в якому розповів, що бійці тільки завершили бій за важливий для контрнаступу рубіж. За його словами, всього поранення отримали троє військових.

"У мене контузія, неважка", - сказав Сенцов.

На кадрах видно, що йому дуже важко говорити. При цьому в коментарі до відео український режисер уточнив, що ролик записаний в суботу, 8 липня, а в неділю, 9 липня, він вже відчуває себе краще. Всі поранені знаходяться в лікарні.

Олег Сенцов на фронті - що відомо

На другу добу повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов оприлюднив фотографію у військовому камуфляжі і закликав усіх українців захищати країну.

У червні 2023 року Сенцову присвоїли звання молодший лейтенант. При цьому судячи з фото наказу, яке оприлюднив режисер, колишнє звання Сенцова було "молодший сержант". Наказ про його підвищення був виданий 5 червня.

Варто зазначити, що у грудні 2022 року на фронті загинув активіст опору російській окупації Криму і колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

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