Ведуча вирішила підбити підсумки літа та зібрала свої найпривабливіші образи.

Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила попрощатися з літом та присвятила цьому цілу серію своїх спекотних фото. На них зірка позує у відвертому купальнику та спокусливих сукнях, проте не обійшлося і без жартівливих світлин.

Своє "прощання" з літом Нікітюк опублікувала на сторінці в Instagram.

Ведуча насичено провела це літо. Вона відпочивала на морі, подорожувала та засмагала. Нікітюк часто хвалилася своєю фігурою у купальнику, тому і зараз вона вкотре довела свій статус "гарячої штучки".

Рожеве бікіні, спокусливі пози та блакитні хвилі - Нікітюк вміє викликати заздрість у своїх шанувальників.

Читайте також"Поставив на коліна": руденька з "Тату" розповіла про педофіла, який над нею поглумивсяБагатьом також запам'яталася відверта сукня ведучої, у якій вона позувала з кукурудзою у руках. Модний фасон, тендітне мереживо та привабливий корсет - зірка вдало обрала образ, у якому вона виглядає максимально жіночно.

Сама Нікітюк попрощалася з літом словами з пісні Ротару. У коментарях фанати зазначили, що ведучій не варто перейматися про кінець відпусток та відпочинку, адже вона завжди може гайнути у теплі країни.

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Автор: Іван Бойко